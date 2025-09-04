ЦБ Азербайджана оштрафовал должностное лицо компании PulPal

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо компании PulPal на сумму 1000 манатов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, в ходе текущих контрольных процессов, проведенных Центральным банком Азербайджана, в апреле была проведена внеплановая проверка на месте в компании PulPal.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники не были обеспечены необходимыми техническими средствами, а также не были предоставлены полные данные о проведенных операциях. В связи с этим, должностное лицо компании PulPal было оштрафовано на 1000 манатов в соответствии со статьей 602.4 Кодекса об административных правонарушениях.