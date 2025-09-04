Израиль рассчитывает на расширение участия SOCAR в газовой разведке – посол Ронен Краус (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Израиль рассчитывает на расширение участия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в газовой разведке.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

Он отметил, что энергетика является очень важной частью связей между двумя странами.

«Многие годы Израиль закупает большие объемы нефти у Азербайджана. Мы высоко ценим продолжение сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в этой сфере. Я думаю, что оно обязательно продолжится и в будущем, поскольку это отвечает интересам обеих стран», – сказал посол.

Краус высоко оценил выход SOCAR на газовый рынок Израиля с приобретением 10-процентной доли в месторождении «Тамар» в начале 2025 года, отметив, что это была первая сделка SOCAR такого рода за пределами Азербайджана.

«Мы очень гордимся тем, что именно Израиль стал первой страной в этом направлении. Мы также рассчитываем на дальнейшее расширение участия SOCAR в газовой разведке. Компания также выиграла тендер на проведение геологоразведочных работ в газовой сфере в северной части Средиземного моря. Надеемся, что этот проект будет успешным и приведет к расширению сотрудничества в энергетической сфере», – добавил он.

Полная версия интервью будет опубликована завтра.