Фонд благосостояния Турции впервые за восемь лет выпустил 10-летние евробонды

БАКУ /Trend/ - Фонд благосостояния Турции (Türkiye Wealth Fund, TWF) успешно завершил выпуск евробондов объемом $1 млрд, привлекший рекордный интерес со стороны международных инвесторов.

Как сообщает Trend, объем заявок достиг почти $10 млрд, что в десять раз превысило первоначально предложенный объем размещения.

Сделка была структурирована в формате Reg S, ориентированном на инвесторов за пределами США, и включала две серии: со сроком обращения 5,5 года и 10 лет. Это стало первым за восемь лет выпуском турецкой институции, кроме министерства финансов, с 10-летним сроком погашения. Более того, TWF впервые предложил евробонды в двухтраншевой структуре с 10-летней серией, что стало важной вехой для национального долгового рынка.

Благодаря высокому спросу доходность размещения была значительно снижена по сравнению с первоначальными ориентирами. Для 5,5-летнего транша доходность составила 7% (вместо изначально заявленных 7,625%), а для 10-летнего — 7,75% (против 8,375%). Спред к доходности американских казначейских облигаций составил всего +50 и +62,5 базисных пункта соответственно, что стало одним из наиболее узких уровней для турецких эмитентов.

В выпуске приняли участие более 250 инвесторов, среди которых крупнейшие мировые фонды, страховые компании и ведущие управляющие активами. По данным TWF, распределение заявок отличалось высокой диверсификацией и качественным составом инвесторов.

Фонд подчеркнул, что сделка стала продолжением успешных выпусков евробондов и сукуков 2024 года и укрепила его статус надежного эмитента на международных рынках капитала. Кроме того, TWF заложил основу для построения кривой доходности турецких корпоративных еврооблигаций, расширив возможности финансирования для других эмитентов страны.

Размещение будет включено в список Euronext Dublin на платформе Global Exchange Market (GEM). Организаторами сделки выступили BBVA, Citi, Emirates NBD и ING, а в роли букраннеров участвовали Bank ABC, Bank of America, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale и Standard Chartered.

По данным TWF, выпуск не только прошел в полном соответствии с графиком, но и показал стабильные результаты на вторичном рынке, еще раз подтвердив доверие глобальных инвесторов к долгосрочной стратегии фонда и макроэкономическим перспективам Турции.