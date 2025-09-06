Обнародован потенциал Ирана по добыче сырой нефти

БАКУ /Trend/ - За минувший год потенциал Ирана по добыче сырой нефти увеличился на 127 тысяч баррелей в день.

Об этом в ходе брифинга заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад, сообщает Trend.

По его словам, Иран годами сталкивался с ограничениями на добычу и продажу нефти. Этот вопрос привел к тому, что Иран, несмотря на ограничения, нашел необходимые решения. Нефтяной сектор Ирана способен добывать и экспортировать нефть в условиях санкций.

По словам Пакнежада, к 2029 году потенциал Ирана по добыче сырой нефти должен быть увеличен до 4,8 миллиона баррелей в день. Исходя из этого, ежедневная добыча сырой нефти в Иране составит 4,58 миллиона баррелей.

Министр нефти отметил, что в настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию ряда месторождений Ирана, в том числе объектов первичной переработки на нефтяном месторождении Азадеган. В ближайшее время планируется добавить 80 тысяч баррелей в день к потенциалу Ирана по добыче сырой нефти.

Отметим, что согласно последнему отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в июле добыча сырой нефти в Иране составила 3 245 000 баррелей в день. Это на 12% меньше, чем в июне.

В настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.

