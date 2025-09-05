Казахстан увеличил добычу нефти в четыре раза - Токаев

АСТАНА/ Trend - Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год.

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в Акорде, поздравляя работников нефтегазовой отрасли страны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

В своем выступлении Токаев напомнил, что в прошлом году нефтегазовой отрасли страны исполнилось 125 лет, а нынешний год также ознаменован рядом важных событий.

“Атырауский нефтеперерабатывающий завод был введен в строй 80 лет назад. Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода празднует 40-летие, а национальная компания QazaqGaz – свой четвертьвековой юбилей. Несомненно, эти знаменательные даты наглядно демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для страны. Как известно, нефть и газ – наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная отрасль сыграла особую роль в развитии страны. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами", – отметил Президент Казахстана.



Токаев также подчеркнул, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю.



“Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана”, – подчеркнул Президент.