Европейские компании запустят новые сервисы на маршруте Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компании MALBI-trans и Carpatica Feroviar подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития транспортного маршрута Среднего коридора, которое предусматривает запуск новых регулярных сервисов на данном направлении.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщила генеральный директор MALBI-trans Лилиана Крутоног.

По ее словам, изначально маршрут находился на стадии анализа, в ходе которого оценивались возможные инфраструктурные ограничения и пропускные мощности. В настоящее время он активно развивается, а число участников на нем растет. К работе подключаются как новые компании, так и крупные игроки транспортного рынка, предлагающие этот маршрут своим клиентам и обращающиеся за специализированными услугами.

"Развитие Среднего коридора подтверждается статистикой: при наличии доступа к официальным данным можно проследить рост объёмов перевозок с 2022 по 2025 годы", - отметила Крутоног.

Глава MALBI-trans сообщила, что в 2025 году компания планирует продолжить действующие проекты, а также развивать новые направления. Ведется работа по участию в тендерах, в том числе с предложением расчётов через порт Констанца и рассматриваемый маршрут.

Кроме того, в ближайшие годы планируется внедрить на направлении инновационное интермодальное оборудование. По словам Крутоног, наряду с появлением новых участников, среди которых железнодорожные операторы и экспедиторские компании, на рынке появились и альтернативные сервисы. Так, если ранее на морском участке работали лишь 2-3 судоходные компании, то сейчас их стало значительно больше, и они предлагают новые маршруты, включая прямое сообщение в Поти.

"Средний коридор предполагает соединение через два морских участка. Поскольку речь идет об интермодальных перевозках, основной транспортной единицей выступает контейнер, который может быть перевезен автомобильным, железнодорожным или морским транспортом", - отметила она.

Крутоног подчеркнула, что, используя существующие маршруты и предлагая клиентам новые продукты, компания интегрирует уже действующие сервисы, включая системные поезда, например, из Чехии. Грузы доставляются в порт, перегружаются на судно и далее транспортируются с привлечением партнеров для морского участка. После прибытия в порт осуществляется интеграция в транспортную систему широкой колеи, охватывающую страны бывшего СССР и государства, ранее входившие в соответствующие объединения.