Туркменистан расширяет присутствие на рынках стран Персидского залива - ОБЗОР

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия постепенно укрепляет свои экономические связи с Ближним Востоком, развивая новые маршруты торговли и логистики. Туркменистан на этом фоне выходит на лидирующие позиции, демонстрируя активное сотрудничество со странами Персидского залива.

В первой половине 2025 года товарооборот Туркменистана со странами Персидского залива вырос на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам Евразийского банка развития, страна продолжает оставаться крупнейшим партнером региона: Туркменистан обеспечивает значительную часть обмена товарами между Центральной Азией и Персидским заливом, занимая ключевую роль в экспорте металлов, сельхозпродукции и энергоносителей, а также в импорте техники, транспортных средств и потребительских товаров.

Основным торговым партнером Туркменистана остаются Объединенные Арабские Эмираты. В первой половине 2025 года товарооборот с этой страной увеличился за счет импорта техники, транспортных средств и металлопродукции, а экспорт Туркменистана вырос примерно на 13-14 процентов, включая продукцию топливно-энергетического комплекса, химическую продукцию и сельхозтовары.

Другие страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман и Бахрейн, пока демонстрируют меньшие объемы торговли, однако интерес к сотрудничеству с Туркменистаном заметно растет, особенно в энергетике, транспортной логистике и инвестиционных проектах. Эти данные подтверждают, что Туркменистан не только сохраняет лидирующую роль в торговле региона с Персидским заливом, но и создает фундамент для расширения экспорта и привлечения инвестиций в ближайшие годы.

Финансовая дисциплина и стабильность создают надежную основу для роста и международной интеграции. Чистые суверенные иностранные активы составляют 55,4 процента ВВП, государственный долг - 3,3 процента ВВП. Прогнозируемый ВВП на душу населения в 2025 году - 13 013 долларов, а инфляция потребительских цен контролируется на уровне 4,5 процента.

Широкая денежная масса составляет 33,5 процента ВВП, а капитализация банковской системы достигает 28,5 процента, что значительно выше медианных показателей стран с рейтингом BB. Эти показатели демонстрируют устойчивость финансовой системы и возможность Туркменистана привлекать внешние инвестиции в стратегические проекты.

Энергетический сектор остается основным источником роста экспорта. Нефтегазодобывающее управление “Готурдепенебит” за семь месяцев 2025 года перевыполнило план добычи нефти на 107,91 процента - 680 390 тонн. Концерн “Туркменнебит” активно сотрудничает с зарубежными партнерами, развивая добычу и переработку углеводородов.

Ключевым инвестором остается Dragon Oil, компания из ОАЭ, которая с 2000 года разрабатывает месторождения Jeytun и Jygalybeg на шельфе Каспийского моря. Общий объем инвестиций Dragon Oil в эти проекты достиг примерно 8 миллиардов долларов, контракт продлен до 2035 года. Участие Туркменистана в региональных транспортных проектах, таких как TAPI, также усиливает его стратегическую роль в энергетике и экспорте.

Порт Туркменбаши на Каспийском море и развитая сеть железных и автомобильных коридоров создают стратегический мост между Центральной Азией и странами Персидского залива. Эти маршруты повышают эффективность экспорта энергоносителей, текстиля, сельхозпродукции и промышленных товаров. Развитие транспортной инфраструктуры делает Туркменистан привлекательным для инвесторов и укрепляет его позицию как регионального логистического хаба.

Согласно прогнозам, экономика стран Персидского залива покажет рост на 3,2 процента в 2025 году и ускорение до 4,5 процента в 2026 году благодаря восстановлению добычи нефти, инвестициям в инфраструктуру и развитию непрофильных секторов. Туркменистан может использовать этот тренд для увеличения экспорта энергоносителей, текстиля, химической продукции и сельхозтоваров.

Страны Персидского залива проявляют интерес к инвестициям в инфраструктуру, возобновляемую энергетику, туризм и логистику. Создание GCC-Central Asia Strategic Dialogue и совместный план действий на 2023-2027 годы подтверждают стратегическое значение Туркменистана в регионе и открывают возможности для диверсификации экономики.

Туркменистан сочетает макроэкономическую стабильность, богатые энергетические ресурсы и развитую транспортную инфраструктуру, что делает страну локомотивом торговли Центральной Азии со странами Персидского залива. Лидирующая роль ОАЭ, рост экспорта в другие государства региона и стратегические транспортные проекты превращают Туркменистан в региональный энергетический и логистический хаб с долгосрочными перспективами.