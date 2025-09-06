Доходы от железнодорожных перевозок по территории Азербайджана снизились

БАКУ /Trend/ - В январе–июне этого года доход от грузоперевозок по железнодорожному и морскому транспорту в рамках коридоров, проходящих по территории Азербайджана, составил 260,804 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, это на 15,4 млн манатов или 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доходы от железнодорожных грузоперевозок по коридорам, проходящим по территории Азербайджана, составили 163,922 миллиона манатов. Это на 16,396 миллиона манатов или 9,1% меньше показателя годом ранее.

При этом доходы от морских перевозок в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1,012 миллиона манатов или 1%.

За январь-июнь 2025 года по транспортным коридорам железнодорожным транспортом перевезено 7,120 млн тонн грузов, морским – 3,752 млн тонн, автомобильным – 5,307 млн ​​тонн.