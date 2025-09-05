Назван объем вкладов физлиц в банках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 августа объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана составил 15,456 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, объем вкладов увеличился на 19,1 млн манатов или 0,1% по сравнению с показателем на 1 июля этого года и на 1,5 млрд манатов или 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 августа этого года объем вкладов физических лиц в банках в национальной валюте составил 10,472 млрд манатов, а в иностранной валюте - 4,984 млрд манатов.

Объем вкладов в национальной валюте увеличился на 28,1 млн манатов или 0,3% по сравнению с показателем на 1 июля этого года и на 1,2 млрд манатов или 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В иностранной валюте этот показатель по сравнению с показателем на 1 июля снизился на 9,1 млн манатов или 0,2%, а в годовом исчислении - вырос на 273,4 млн манатов или 5,8%.