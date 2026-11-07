Обнародованы объемы добычи нефти и газа с платформы «Чираг» за весь период эксплуатации

БАКУ/ Trend/ - С платформы «Чираг» на сегодняшний день добыто около 108 млн тонн нефти.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, исполнилось 29 лет с начала добычи первой нефти с платформы «Чираг», которая считается одним из символов нефтяной промышленности Азербайджана.

Отмечается, что с момента ввода платформы в эксплуатацию по состоянию на 1 ноября 2026 года с нее было добыто 107,8 млн тонн нефти и 25 млрд кубометров газа.

Платформа «Чираг» представляет собой морскую буровую платформу, расположенную в Каспийском море в 120 километрах к востоку от Баку, на участке с глубиной моря около 120 метров. Платформа эксплуатируется с 1997 года, когда на месторождении «Азери — Чираг — Гюнешли» началась добыча так называемой «ранней нефти».

В инфраструктуру платформы «Чираг» входят:

- Добывающая, буровая и жилая платформа с 24 скважинами и оборудованием для закачки воды;

- 24-дюймовый нефтепровод протяженностью 176 км до приемного терминала Сангачал;

- 16-дюймовый газопровод протяженностью 48 км до «Нефтяных камней»;

- 18-дюймовый газопровод протяженностью 12 км до платформы компрессии и закачки воды «Центральный Азери».

В первом полугодии 2026 года среднесуточная добыча с платформы «Чираг» составила 19 300 баррелей.