В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев совместно с Фондом «YAŞAT» было организовано специальное мероприятие для детей героев, погибших за территориальную целостность Азербайджана, приуроченное к 8 Ноября — Дню Победы.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В развлекательной зоне Терминала 1 аэропорта собрались 16 детей. Для них была подготовлена программа, включавшая разнообразные игры, конкурсы и развлекательные мероприятия.

Дети приняли участие в играх с аниматорами, посмотрели шоу фокусника и поиграли в настольные игры. Программа позволила им интересно провести время вместе и подарила яркие впечатления и приятные воспоминания.

Эта инициатива стала выражением глубокого уважения к светлой памяти героев, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также внимания и заботы об их детях.