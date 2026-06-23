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Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)

Интересное Материалы 23 июня 2026 15:42 (UTC +04:00)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Фото: Park Cinema
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр Park Cinema, расположенный в Park Bulvar, полностью обновил свой легендарный VIP-зал и представил зрителям новый уровень комфорта.

Теперь любителей кино ждёт обновлённый Visa Premium Hall - пространство с эксклюзивным сервисом, повышенным комфортом и особой атмосферой для настоящих ценителей кино, говорится в сообщении пресс-службы Park Cinema.

Премиальный зал отличается современным дизайном и удобными кожаными креслами, созданными для максимального комфорта. Гости могут заказывать блюда из ресторанов торгового центра прямо в зал и наслаждаться любимыми угощениями, не отвлекаясь от просмотра фильма.

Самые новые кинопремьеры теперь доступны в ещё более комфортных условиях — в Park Cinema, Visa Premium Hall.

Адрес: г. Баку, ул. Нефтчиляр, 42, Park Bulvar, 4 этаж.

Билеты: parkcinema.az

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Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)
Правила просмотра фильмов в Park Bulvar изменились (ФОТО)

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