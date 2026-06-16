Халяльная индустрия - один из ключевых направлений глобального экономического роста - MATRADE

БАКУ /Trend/ - Халяль-индустрия является одним из ключевых направлений глобального экономического роста.

Об этом сказал генеральный директор Малайзийской корпорации по развитию внешней торговли (MATRADE) Раджа Бадрулнизам в ходе мероприятия под названием «Лидеры халяльной индустрии, продвигающие инновации, доверие и глобальное развитие», которое проходит в Баку в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что развитие халяльной индустрии в Малайзии изначально началось с удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а затем было переориентировано на международное направление.

«У Малайзии было небольшое население, и на начальном этапе мы развивали эту сферу для внутреннего рынка. Однако позже возникла необходимость вывода халяльной индустрии на внешние рынки. Этот процесс начался с политической воли государства, и в результате была сформирована сильная политическая база для халяльной индустрии», — отметил он.

По его словам, в настоящее время Малайзия осуществляет деятельность на основе стратегии Halal Master Plan 2030, и данный документ определяет основные направления халяльного сектора в экономическом развитии страны.

Раджа Бадрулнизам добавил, что развитие данной индустрии стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между государственными учреждениями, органами по стандартизации, структурами продовольственной безопасности и частным сектором. По его словам, эта модель сыграла важную роль в формировании международного доверия.

Он также отметил, что выставка Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), проводимая в Малайзии, сегодня считается крупнейшей халяль-выставкой в мире.

«Каждый год в рамках MIHAS мы привлекаем покупателей из десятков стран. Посредством этой платформы мы расширяем глобальные торговые связи и обеспечиваем доступ халяльной продукции на международные рынки», — сказал он.

Глава MATRADE подчеркнул, что Малайзия в рамках сотрудничества с Исламским банком развития осуществляет обмен опытом с рядом стран посредством программы Reverse Linkage.

По его словам, халяль-стандарты и система сертификации страны пользуются высоким доверием на международном уровне, что повышает конкурентоспособность малайзийской продукции на мировых рынках.

Раджа Бадрулнизам добавил, что через 47 зарубежных офисов страны оказывается поддержка экспортерам, а также сформирована мощная экосистема для развития халяльной индустрии.

Он отметил, что эта экосистема является одним из ключевых факторов, укрепляющих позиции Малайзии на мировом рынке халяль.