Неравномерность экономического и социального развития усиливается на фоне кризисов - ОЭСР

БАКУ/Trend/ - На фоне кризисных процессов в мировой экономике наблюдается неравномерность развития между странами, при этом значительная часть государств сталкивается с замедлением показателей.

Об этом заявил заместитель директора Директората по сотрудничеству в целях развития Хайе Шютте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках 14-ого форума частного сектора Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что за последние годы наблюдаются существенные изменения в динамике развития, при этом часть стран демонстрирует рост, тогда как другие , например снижение показателей.

Х.Шютте сообщил, что около половины стран-членов ОЭСР фиксируют рост, в то время как другая часть сталкивается с ухудшением ситуации.

По его словам, значительное влияние на динамику оказывают конфликты и кризисные факторы.

«Страны Африки к югу от Сахары относятся к числу наиболее уязвимых с точки зрения экономической динамики.

Вопросы здравоохранения также остаются одним из ключевых факторов, влияющих на развитие», - сказал он.

По его словам, необходимо усиление систем мониторинга и анализа данных для более точного понимания экономических и социальных процессов.

Он сообщил, что в рамках ОЭСР уже около десяти лет используются подходы к оценке и мониторингу развития, основанные на установленных принципах и методологиях.

Х.Шютте заявил, что приоритетом является улучшение качества данных, аналитических инструментов и систем оценки эффективности политики.