ИБР создает прочную платформу для инвестиций в образование - ректор UNEC

БАКУ/Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) создает прочную платформу для инвестиций стран-членов в образование, навыки, инновации и возможности для молодежи.
Об этом заявил ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов в ходе мероприятия на тему "Молодежь без границ: обеспечение общего регионального процветания", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.
"Ориентация ИБР на развитие, сотрудничество и человеческий капитал создает прочную платформу для инвестиций стран-членов в образование, навыки, инновации и возможности для молодежи.
Подобные форумы помогают превращать общие вызовы в общие решения и создавать новые мосты между регионами",- сказал он.
Мурадов отметил, что UNEC готов вносить вклад в эту концепцию через академические партнёрства, цифровое образование, интеграцию искусственного интеллекта, студенческую мобильность, исследовательское сотрудничество и поддержку иностранных студентов.
"Мы убеждены, что региональное процветание будет обеспечиваться образованными, квалифицированными, инновационными и международно связанными молодыми людьми. Азербайджан обладает значительным опытом в этой области",- сказал ректор.