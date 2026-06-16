ИБР создает прочную платформу для инвестиций в образование - ректор UNEC

БАКУ/Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) создает прочную платформу для инвестиций стран-членов в образование, навыки, инновации и возможности для молодежи.

Об этом заявил ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов в ходе мероприятия на тему "Молодежь без границ: обеспечение общего регионального процветания", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Ориентация ИБР на развитие, сотрудничество и человеческий капитал создает прочную платформу для инвестиций стран-членов в образование, навыки, инновации и возможности для молодежи.

Подобные форумы помогают превращать общие вызовы в общие решения и создавать новые мосты между регионами",- сказал он.

Мурадов отметил, что UNEC готов вносить вклад в эту концепцию через академические партнёрства, цифровое образование, интеграцию искусственного интеллекта, студенческую мобильность, исследовательское сотрудничество и поддержку иностранных студентов.

"Мы убеждены, что региональное процветание будет обеспечиваться образованными, квалифицированными, инновационными и международно связанными молодыми людьми. Азербайджан обладает значительным опытом в этой области",- сказал ректор.