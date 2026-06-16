Бакинский суд вынес решение в отношении председателя ПНФА Али Керимли

БАКУ/Trend/ - Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

На сегодняшнем процессе в Бакинском апелляционном суде было принято решение, согласно которому апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что 10 июня Сабаильский районный суд вынес решение о продлении срока меры пресечения в отношении председателя ПНФА Али Керимли по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ). Срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Али Керимли был продлен на 5 месяцев.

В информации СГБ от 12 февраля 2026 года говорилось, что в результате комплексных мер, принятых Службой Государственной Безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

За участие в преступных деяниях Аббас Аббасов, Али Керимли, Фуад Гахраманлы, Мамед Ибрагим и Ганимат Зайидов были привлечены к ответственности в лице обвиняемых по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Эльдар Амиров 32.5, 278.1 (содействие действиям, направленным на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Рамиз Мехтиев 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что Аббас Аббасов, Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов находятся за пределами территории Азербайджанской Республики и скрываются от следствия, в отношении них была объявлена розыск, и суд принял решение о мере пресечения под стражу заочно.

Расследование по уголовному делу продолжается.