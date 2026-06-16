АБИИ планирует удвоить объем кредитования в течении 5 лет - вице-президент

БАКУ/Trend/ - В течение следующих пяти лет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций планирует удвоить объем кредитования.

Об этом сказал вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AБИИ) Шерард Коупер-Коулс в ходе 8-го диалога по ЦУР “Инновационное финансирование устойчивого развития, выходящее за рамки внешней помощи и традиционной ОПР" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия

"В течение следующих пяти лет мы планируем удвоить объем нашего кредитования. Мы очень гордимся тем, что в прошлом году 70 процентов нашего финансирования пришлось на «зелёные» проекты. У нас 111 стран-участниц, и целый ряд государств из Африки и Латинской Америки стремится присоединиться к банку, задача которого заключается в том, чтобы связывать Азию внутри себя и с остальным миром", - сказал он.

По его словам, необходимо внедрять инновации, использовать механизмы смешанного финансирования, мобилизовать частный капитал, а также применять цифровые финансовые инструменты.

"Мы должны помнить, что инфраструктура — это не только бетон, дороги, порты и мосты. Это также цифровая инфраструктура, инфраструктура здравоохранения, образовательная инфраструктура, операционные системы современной экономики и развитого общества — всё то, что обеспечивает функционирование человеческого сообщества и современной цивилизации",- сказал Коупер-Коулс.