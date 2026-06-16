В Азербайджане создается единый орган в медийной сфере

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет создан единый орган в медийной сфере.

Это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон «О медиа», который обсуждался сегодня на заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Отмечается, что в современных условиях для обеспечения национальной информационной безопасности и экономической независимости средств массовой информации в Азербайджане возникла необходимость перехода к более гибкому и коллегиальному механизму управления медийной сферой. Данный механизм, в свою очередь, обусловлен стиранием границ между печатными, онлайн- и аудиовизуальными медиа и предполагает единый подход к медиа как к ключевому элементу информационной системы.

В этой связи в законопроекте предусмотрено создание единого органа — Совета медиа и вещания, закрепление его полномочий и обязанностей в законе «О медиа», а также внедрение коллегиальной модели управления. Данный орган рассматривается как эффективный механизм, способствующий укреплению независимости СМИ и повышению общественного доверия к нему.

Предлагаемые изменения в закон «О медиа» направлены на обеспечение безопасности внутреннего информационного пространства, а также на создание условий для развития местных средств массовой информации.

В целом представленный законопроект направлен на модернизацию нормативного регулирования в сфере медиа, усиление механизмов правоприменения, обеспечение правовой определенности и повышение соответствия международным стандартам.