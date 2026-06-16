  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)

Общество Материалы 16 июня 2026 12:11 (UTC +04:00)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

Yelo Bank, постоянно поддерживающий развитие молодежи и повышающий финансовую грамотность, реализовал свой очередной социальный проект. На этот раз банк открыл свои двери для учеников школы LANDAU.

В рамках недельной программы ученики ежедневно посещали различные структуры банка, изнутри наблюдали за внутренними рабочими процессами и получали реальный опыт работы вместе с командой. Такой практический подход позволил молодым людям глубоко понять функции банковского сектора.

Заключительный этап проекта был посвящен повышению финансовой грамотности учащихся. В ходе тренинга молодых людей обучали методам бюджетного планирования, постановке финансовых целей и правильному регулированию расходов. В интерактивных дискуссиях ученики учились принимать финансовые решения на основе реальных примеров.

В конце программы молодые участники получили сертификаты за успешную деятельность. Yelo Bank стремится продолжать подобные проекты, направленные на профессиональное развитие будущего поколения и его интеграцию в финансовый мир.

Вам нужен ломбардный кредит, но у вас есть вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)
Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости