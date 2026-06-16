Ученики школы LANDAU прошли стажировку в Yelo Bank (ФОТО)

Yelo Bank, постоянно поддерживающий развитие молодежи и повышающий финансовую грамотность, реализовал свой очередной социальный проект. На этот раз банк открыл свои двери для учеников школы LANDAU.

В рамках недельной программы ученики ежедневно посещали различные структуры банка, изнутри наблюдали за внутренними рабочими процессами и получали реальный опыт работы вместе с командой. Такой практический подход позволил молодым людям глубоко понять функции банковского сектора.

Заключительный этап проекта был посвящен повышению финансовой грамотности учащихся. В ходе тренинга молодых людей обучали методам бюджетного планирования, постановке финансовых целей и правильному регулированию расходов. В интерактивных дискуссиях ученики учились принимать финансовые решения на основе реальных примеров.

В конце программы молодые участники получили сертификаты за успешную деятельность. Yelo Bank стремится продолжать подобные проекты, направленные на профессиональное развитие будущего поколения и его интеграцию в финансовый мир.

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