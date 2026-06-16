Халяльная индустрия развивается за счет объединения государства, бизнеса и партнеров - эксперт из Малайзии

БАКУ/ Trend/ - Ключом к развитию халяльной индустрии является консолидация усилий государственных структур, бизнеса и региональных партнеров, что позволяет превратить доверие потребителей в значимый экономический ресурс.

Об этом заявил специальный сотрудник офиса генерального директора Корпорации развития халяльной индустрии Малайзии Мохамад Хади бин Хамза в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, становление халяльной индустрии в Малайзии началось прежде всего с необходимости обеспечить доверие потребителей к продукции и ингредиентам, соответствующим исламским требованиям.

«Изначально халяльная сертификация была связана исключительно с вопросом доверия. Первые официальные документы выдавались для подтверждения того, что продукция и услуги соответствуют халяльным стандартам. Однако со временем мы увидели, что халяль становится не только вопросом религиозного соответствия, но и важным коммерческим фактором», — отметил он.

Хамза подчеркнул, что за последние десятилетия международные компании начали активно внедрять халяльные стандарты, рассматривая их как конкурентное преимущество на мировом рынке.

«Мы наблюдали, как крупные международные бренды и транснациональные корпорации все активнее интегрируют халяльные требования в свою деятельность. Это стало сигналом о том, что халяль превратился в полноценную экономическую ценность для продукции и услуг», — сказал представитель HDC.

Он отметил, что Корпорация развития халяльной индустрии была создана в 2006 году, задачей которой стало развитие национального потенциала в этой сфере и поддержка местных производителей.

«Мы обладали значительными ресурсами, развитой цепочкой поставок и сырьевой базой, однако не в полной мере использовали собственный потенциал. Создание HDC позволило объединить эти возможности, стимулировать разработку новых продуктов и вывести малайзийские халяльные товары на международные рынки», — подчеркнул Хамза.

По его словам, сегодня халяльная экономика обеспечивает около 10 процентов валового внутреннего продукта Малайзии. В отрасли работают порядка 12 тысяч компаний.

Он также отметил, что экосистема халяльной индустрии в Малайзии формируется при участии примерно 300 государственных учреждений, отраслевых ассоциаций, неправительственных организаций, экспортных агентств и бизнес-объединений.

«Главный урок, который мы извлекли, заключается в необходимости конвергенции. Под этим мы понимаем способность государственных структур работать совместно в рамках единой отраслевой стратегии, а также укреплять сотрудничество на региональном уровне. Именно такая модель позволяет обеспечить устойчивый рост халяльной индустрии», — заявил Хамза.

По его словам, страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам и Филиппины, сегодня формируют один из наиболее динамично развивающихся центров халяльной экономики, обеспечивая значительную долю мирового потребления и производства соответствующей продукции.