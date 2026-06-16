У Азербайджана есть уникальная возможность стать региональным центром инвестиций - представитель ФАО

БАКУ/Trend/ - Стратегическое географическое положение Азербайджана предоставляет уникальную возможность стать региональным центром инвестиций.

Об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят в ходе 8-го диалога по ЦУР “Инновационное финансирование устойчивого развития, выходящее за рамки внешней помощи и традиционной ОПР" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Стратегическое географическое положение Азербайджана, соединяющего Центральную Азию, Кавказ и Ближний Восток, предоставляет уникальную возможность стать региональным центром инвестиций, торговли, финансов и трансграничных потоков капитала",- сказал он.

Насар Хаят отметил, что в Азербайджане реализуются амбициозные реформы, направленные на укрепление устойчивого и инклюзивного роста. Страна добилась значительных успехов в реализации Дорожной карты устойчивого финансирования на 2023–2026 годы и в разработке ключевых инструментов, таких как национальная зеленая таксономия, что создает прочную основу для согласования национальных финансовых потоков с экологическими и социальными приоритетами.

Он также добавил, что частный капитал является не просто дополнительным источником финансирования.

"Он жизненно необходим, если мы хотим достичь Целей устойчивого развития. Однако для раскрытия его полного потенциала необходимы благоприятная политика, надёжная нормативно-правовая база, эффективные механизмы распределения рисков и, прежде всего, более крепкие партнёрские связи между секторами и странами",- сказал Насар Хаят.