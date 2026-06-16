ЦУР требуют новой архитектуры финансирования - министр Гвинеи

БАКУ/ Trend/ - Цели устойчивого развития (ЦУР) требуют новой архитектуры финансирования.

Об этом заявил министр планирования, международного сотрудничества и развития Республики Гвинея Исмаэль Н’фалла Набе в ходе 8-го диалога по ЦУР “Инновационное финансирование устойчивого развития, выходящее за рамки внешней помощи и традиционной ОПР" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Достижение ЦУР невозможно без перехода к новой архитектуре финансирования, основанной на инвестициях, инновациях и региональной интеграции, а не только на традиционной международной помощи", - сказал он.

Он подчеркнул, что мировое сообщество находится на этапе, когда существующие модели финансирования больше не соответствуют масштабам современных вызовов развития.

«Развивающиеся страны XXI века сталкиваются с проблемами, которые невозможно решить инструментами XX века. Сегодня речь идет не об отсутствии капитала, а о способности эффективно направлять эти ресурсы на цели устойчивого развития», — отметил он.

Министр напомнил, что финансирование ЦУР требует принципиально новых подходов к мобилизации инвестиций.

«Проблема заключается в нашей коллективной способности структурировать капитал, снижать риски и направлять его туда, где он может создавать долгосрочную ценность», — сказал Н’фалла Набе.

Он подчеркнул, что международное развитие должно перейти от модели, основанной преимущественно на официальной помощи, к системе, где ключевую роль играют инвестиции, партнерства и инновационные финансовые инструменты.

«Публичные финансы сами по себе недостаточны, частный капитал также не способен в одиночку обеспечить необходимые масштабы. Но вместе они могут стать трансформационной силой», — заявил министр.

По его словам, Гвинея реализует долгосрочную национальную стратегию развития, ориентированную на структурные преобразования экономики.

«Мы убеждены, что природные ресурсы сами по себе не создают процветание. Его создают институты, человеческий капитал, инфраструктура, инновации и эффективная финансовая система», — подчеркнул он.

Набе отметил, что страна стремится не просто привлекать больше ресурсов, а формировать более качественную финансовую архитектуру, способную стимулировать частные инвестиции, развитие региональных цепочек добавленной стоимости и создание рабочих мест.

Он отдельно выделил потенциал инновационных финансовых инструментов, включая исламские финансы, цифровые технологии, «зеленое» и торговое финансирования.

«Эти инструменты — не альтернатива традиционному развитию, а его будущее. Они позволяют расширить доступ к капиталу, снизить инвестиционные риски и ускорить структурную трансформацию экономик», — отметил министр.

В завершение он подчеркнул, что достижение ЦУР возможно только через усиление международного и регионального сотрудничества.

«Ни одна страна не может реализовать Цели устойчивого развития в одиночку. Нам необходимо выстроить новую финансовую архитектуру — публично управляемую, поддерживаемую частным сектором, цифровую и регионально интегрированную», — добавил Н’фалла Набе.