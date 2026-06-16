В Баку проходит мероприятие, посвященное опыту ОАЭ в сфере толерантности (ФОТО)

БАКУ / Trend /- В Баку проходит мероприятие под названием "Толерантность ОАЭ: глубоко укоренившееся наследие и устойчивая концепция", сообщает корреспондент Trend.

Организатором выступило посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане в сотрудничестве с Азербайджанским университетом языков и проходит в Центре шейха Зайеда при университете.

В мероприятии участвуют представители дипломатического корпуса, государственных учреждений, научных кругов, студенты и представители СМИ. Участники обсудят подход ОАЭ к продвижению толерантности, сосуществования и устойчивого развития.

Ожидается, что в ходе мероприятия докладчики расскажут об опыте ОАЭ в формировании культуры толерантности и взаимного уважения среди различных сообществ, а также о роли этих ценностей в поддержке долгосрочной стратегии развития страны.

В программе также будут рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном в сферах образования, культуры, инноваций и устойчивого развития.

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