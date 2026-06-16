Инвестиции в экономику Азербайджана выросли в I квартале

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2026 года в экономику Азербайджана было вложено 1 миллиард 720 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

Об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,2%.

«Из страны за рубеж было направлено 1 миллиард 110 миллионов долларов прямых инвестиций», — подчеркнул директор.