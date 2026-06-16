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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли в I квартале

Экономика Материалы 16 июня 2026 11:04 (UTC +04:00)
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли в I квартале
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2026 года в экономику Азербайджана было вложено 1 миллиард 720 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

Об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,2%.

«Из страны за рубеж было направлено 1 миллиард 110 миллионов долларов прямых инвестиций», — подчеркнул директор.

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