Перспективы развития исламского банкинга в Центральной Азии очень высоки — представитель IsDB (Эксклюзив)

ТАШКЕНТ/Trend/ - Перспективы развития исламского банкинга в странах Центральной Азии остаются очень высокими, включая государства, которые находятся на разных стадиях формирования законодательства в этой сфере.

Об этом сказал Trend представитель Исламского банка развития (IsDB) в Узбекистане Хусан Хасанов на полях 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026).

«Перспективы развития исламского банкинга в Центральноазиатском регионе очень большие. В большинстве стран региона уже сформирована законодательная база. Если брать Центральную Азию, кроме Туркменистана, во всех остальных четырёх странах — Казахстане, Таджикистане, Кыргызской Республике и Узбекистане — уже есть законодательство. Я также слышал, что Азербайджан работает в этом направлении», - сказал он.

Как отметил Х.Хасанов, исламский банкинг также внедряется в пилотном режиме в отдельных регионах России. «Россия также начала пилотные проекты исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане и Ингушетии. На основе опыта этих пилотных регионов планируется расширение практики на всю страну», - отметил представитель IsDB.

Говоря о финансировании, представитель IsDB отметил, что в Узбекистане уже действуют линии финансирования через структуры группы Исламского банка развития.

«В Узбекистане пока нет полноценного исламского банка, но есть линии финансирования со стороны ICD и ITFC, входящих в группу IsDB. Финансирование в основном осуществляется через исламские инструменты. Это в основном линии мурабаха и иджара — то есть покупка оборудования в рассрочку с наценкой, чаще всего для импорта техники. Такие механизмы уже используются в здравоохранении и промышленности, включая проекты малого и среднего бизнеса. Были проекты в сфере медицины — медицинские центры и закупка оборудования — а также проекты в других отраслях, включая производство и переработку», — сказал он.

Хасанов также отметил, что объемы финансирования могут быть значительными. «Прямое финансирование со стороны Исламской корпорации по развитию частного сектора может превышать 100 миллионов долларов на один проект», — сказал он.

Отдельно он отметил, что выпуск сукук в Узбекистане пока невозможен из-за отсутствия необходимой нормативной базы. «Сукук пока ещё нет, потому что нет законодательства», — сказал он. «Сейчас проект закона обсуждается между министерствами и ведомствами и затем будет внесён в парламент».