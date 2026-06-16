Страны ОИС должны активнее использовать потенциал халяльной экономики - Зехра Зюмрют Сельчук

БАКУ/ Trend/ - Странам-членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) необходимо активизировать координацию и интеграцию для превращения стремительно растущего спроса на халяльную продукцию в новые инвестиции, экспортные возможности и устойчивое экономическое развитие.

Об этом заявила бывший министр Турции, генеральный директор Статистического, экономического и социального исследовательского и учебного центра исламских стран (SESRIC) Организации исламского сотрудничества (ОИС) Зехра Зюмрют Сельчук в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, институты регионального сотрудничества способны сыграть стратегическую роль в развитии экосистемы халяльной экономики на пространстве ОИС.

«Мы несем ответственность за поддержку наших государств-членов в преобразовании существующего потенциала в скоординированные действия, новые партнерства и реальные результаты в области устойчивого развития. Региональные институты сотрудничества могут сыграть ключевую роль в углублении интеграции экосистем между странами ОИС», — сказала она.

Сельчук отметила, что халяльная экономика сегодня представляет собой многотриллионную экосистему, охватывающую исламские финансы, производство и торговлю халяльными продуктами питания, фармацевтическую отрасль, логистику и др.

Глава SESRIC также обратила внимание на особую роль стран ОИС в развитии данного сектора.

По ее словам, на государства организации приходится около 81 процента мирового мусульманского населения, а сам регион формирует порядка 80 процентов глобального рынка халяльной продукции.

«Такая демографическая и экономическая база обеспечивает не только устойчивый спрос, но и создает значительные возможности для промышленного развития, интеграции производственно-сбытовых цепочек и расширения регионального сотрудничества», — сказала Сельчук.

Она подчеркнула, что дальнейший рост халяльной экономики будет зависеть от способности стран наладить более тесное взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, рынка труда, стандартизации и сертификации продукции, а также поддержки малых и средних предприятий.

«Наша задача заключается в том, чтобы превратить уже существующий спрос в более высокие производственные мощности, увеличение экспорта, привлечение инвестиций, создание качественных рабочих мест и углубление региональной интеграции. Будущее халяльной экономики зависит от того, насколько эффективно мы сможем объединить эти элементы в единую и согласованную экосистему», — добавила она.