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Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2026 10:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - 16 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашей страной и Святым Престолом, отмечена роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних связей. В этом контексте была подчеркнута значимость предстоящего визита Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы нашей страны.

Выразив признательность за прием и оказанное гостеприимство, префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола передал главе государства приветствия Папы Римского Льва XIV и государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Папе Римскому и государственному секретарю Ватикана.

Глава государства с удовлетворением вспомнил визит в Ватикан и встречу с Папой Римским Франциском, а также его визит в нашу страну.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что в Азербайджане представители всех народов и религий исторически живут как одна семья в условиях мира и взаимного уважения, подчеркнут важный вклад нашей страны как пространства толерантности и мультикультурализма в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне.

Была отмечена деятельность Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, сообщено о строительстве в нашей стране второй такой церкви.

Было затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава государства вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением Папе Римскому Льву XIV посетить нашу страну.

Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола (ФОТО)

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