ООН призвала ускорить достижение ЦУР

БАКУ /Trend/ - Необходимо ускорить реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) и усилить международное сотрудничество для достижения повестки до 2030 года.

Об этом заявил специальный посланник ООН по финансированию устойчивого развития Махмуд Мохьельдин в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

М.Мохьельдин высоко оценил организацию международных мероприятий в Азербайджане, в том числе COP29.

Он отметил, что итоги климатической конференции в Баку остаются значимыми для международных процессов.

«Это был не только пример того, как организовывать конференции, но и того, как обеспечивать устойчивые результаты», - сказал он.

Спецпосланник ООН заявил, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на ускорении выполнения ЦУР, учитывая приближение 2030 года.

«Важно сосредоточиться на ускорении, а не на создании новых целей и задач», - сказал М.Мохьельдин, добавив, что ключевые направления включают развитие человеческого капитала, инфраструктуры, энергетики, экономического роста, климата и биоразнообразия.

Он сообщил, что достижение ЦУР требует более эффективного управления и партнерства между странами и институтами.

М.Мохьельдин также отметил, что текущий прогресс по ЦУР остается недостаточным. По его словам, лишь около 17% целей находятся на пути к выполнению к 2030 году.

Он заявил, что более половины целей либо отстают, либо не достигаются в необходимом темпе, а около 30% показателей демонстрируют ухудшение по сравнению с уровнем 2015 года.

«Это история повестки устойчивого развития до 2030 года», - сказал он.

М.Мохьельдин также подчеркнул важность обмена знаниями и опытом между странами для ускорения прогресса в достижении целей устойчивого развития.