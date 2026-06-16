ЦБА формирует устойчивую и инклюзивную финансовую систему — Шахин Махмудзаде

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана формирует устойчивую и инклюзивную финансовую экосистему, ориентированную на развитие зеленых и устойчивых финансов, а также на интеграцию международных стандартов и партнерств.

Об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде в ходе 8-го диалога по ЦУР “Инновационное финансирование устойчивого развития, выходящее за рамки внешней помощи и традиционной ОПР" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

«Центральный банк Азербайджана, как финансовый мегарегулятор страны, привержен созданию благоприятной экосистемы для устойчивых, инклюзивных и зеленых финансов», — сказал он.

Он подчеркнул, что финансовый сектор играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития и требует более скоординированных действий.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность рассмотреть, как финансы могут выступать катализатором устойчивого и инклюзивного развития. Срочность существующих вызовов требует скоординированных действий во всех секторах, а финансы играют ключевую роль в формировании устойчивого будущего», — отметил Махмудзаде.

Он добавил, что Центральный банк Азербайджана реализует системный подход к развитию устойчивых финансов.

«Наш путь к устойчивой финансовой системе начался с запуска Дорожной карты по устойчивому финансированию в 2023 году. Этот документ определяет приоритеты Центрального банка по развитию зеленых финансов и взаимодействию с участниками рынка, обеспечивая готовность финансовых институтов к требованиям более “зеленой” экономики», — сказал он.

Гендиректор также перечислил основные направления этой политики, включая развитие потенциала финансовых институтов, устранение регуляторных пробелов, интеграцию ESG-факторов в систему управления рисками и повышение прозрачности.

«Мы выделили четыре основных направления. Первое — повышение потенциала финансовых институтов, включая не только человеческие ресурсы, но и цифровую инфраструктуру. Второе — устранение регуляторных пробелов. Третье — интеграция ESG-факторов в общую систему управления рисками. Четвертое — обеспечение рыночной дисциплины при повышении прозрачности», — отметил Махмудзаде.

По его словам, важным направлением является также развитие международной координации в сфере устойчивых финансов.

«В отличие от традиционных финансовых рисков, ESG-факторы носят трансграничный, системный характер и их сложнее ограничить рамками национальных границ», — подчеркнул он.