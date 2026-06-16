Ненефтяной сектор становится драйвером экономического роста Азербайджана - ICCD

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и все активнее смещается в сторону ненефтяного роста, сохраняя при этом статус крупнейшей экономики Южного Кавказа, говорится в отчете, представленном в рамках ежегодных заседаний Исламского банка развития (IsDB) в Баку.

Согласно отчету «Azerbaijan Rising: Economic & Investment Outlook», подготовленному Исламской палатой торговли и развития (ICCD Holding), валовой внутренний продукт Азербайджана вырос с 47,11 млрд долларов в 2018 году до 76,05 млрд долларов в 2025 году. Первоначально рост был обеспечен благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка, а позднее — внутренним потребительским спросом и восстановлением ненефтяного сектора после пандемии.

«Экономика Азербайджана продемонстрировала значительную устойчивость, характеризующуюся стабильным ростом ВВП», — говорится в отчете.

Отмечается, что экономика страны проходит этап структурной трансформации в рамках государственной Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы, при этом ненефтегазовый сектор становится основным источником роста.

По данным отчета, в 2025 году доля ненефтегазового сектора достигла 63 процентов ВВП против 52 процентов в 2018 году, тогда как на углеводородный сектор пришлось 27 процентов экономики.

Несмотря на снижение доли в структуре ВВП, нефтегазовый сектор продолжает играть ключевую роль в формировании государственных доходов. «Углеводороды остаются финансовым “фундаментом” государства, обеспечивая почти 50 процентов совокупной бюджетной стоимости и более 90 процентов экспортных поступлений», — отмечается в документе.

В ICCD Holding подчеркнули, что инвестиционная стратегия Азербайджана все больше ориентирована на диверсификацию экономики. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2025 году достиг 21,2 млрд манатов (около 12,5 млрд долларов). В январе-марте 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 2,38 млрд долларов, что на 14,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете говорится, что нефтегазовый сектор по-прежнему доминирует в структуре прямых иностранных инвестиций, аккумулируя 71 процент общего объема ПИИ, однако власти страны активно стимулируют приток капитала в сельское хозяйство, логистику, информационно-коммуникационные технологии и туризм.

Положительное влияние на инвестиционные потоки оказывают также государственные вложения в инфраструктуру и меры по улучшению инвестиционного климата.

Согласно оценке ICCD Holding, структура иностранных инвестиций в Азербайджане постепенно меняется. Если инвестиции в нефтегазовый сектор, как ожидается, сократятся до 1,27 млрд долларов в 2025 году с ранее достигнутого пикового уровня 1,78 млрд долларов, то объем вложений в ненефтяной сектор должен более чем удвоиться и достичь 620 млн долларов.

«Этот сдвиг свидетельствует о том, что, несмотря на сохранение энергетики в качестве основного драйвера капитала, стране удается вновь привлекать международных инвесторов в несырьевые отрасли экономики», — говорится в отчете.

Также в документе отмечены цели Азербайджана в области энергетического перехода, включая увеличение доли возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии до 30 процентов к 2030 году и сокращение выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2050 году.

«Расположенный на пересечении Западной Азии и Восточной Европы, Азербайджан продолжает укреплять свою роль регионального логистического и торгового узла благодаря Транскаспийскому восточно-западному торгово-транзитному коридору, соединяющему Китай и Европу со средним сроком транзита 15 дней», — отмечают в ICCD.

По данным отчета, внешнеторговый оборот Азербайджана в 2025 году достиг 49,4 млрд долларов, увеличившись на 3,8 процента по сравнению с предыдущим годом, при этом объем экспорта продолжил превышать импорт.