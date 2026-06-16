Названы объемы денежных переводов в Азербайджан и за рубеж в I квартале

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2026 года в Азербайджан через системы денежных переводов поступило 296,9 миллиона долларов США.

Об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном объявлению показателей платежного баланса, передает корреспондент Trend с мероприятия, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что основными странами-отправителями денежных переводов в Азербайджан стали:

Россия – 110,8 миллиона долларов США;

Турция – 49,9 миллиона долларов США;

Ирландия – 24,6 миллиона долларов;

США – 23,9 миллиона долларов;

Великобритания – 10,5 миллиона долларов США.

С. Насиров подчеркнул, что за указанный период объем денежных средств, переведенных из Азербайджана за рубеж, составил 103,9 миллиона долларов.

Распределение денежных переводов из Азербайджана по странам выглядит следующим образом:

Турция – 28,2 миллиона долларов;

США – 16,2 миллиона долларов;

Россия – 10,2 миллиона долларов;

Великобритания – 6 миллионов долларов;

Грузия – 5,6 миллиона долларов.