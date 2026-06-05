В Азербайджане увеличился объем кредитования транспортного сектора

БАКУ/ Trend/ - На 1 мая текущего года бизнес-кредитный портфель азербайджанских банков в транспортной сфере составил 2,038 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), согласно представленным данным, кредитный портфель в данной сфере по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 68,1 миллиона манатов, или на 3,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 562,6 миллиона манатов, или на 38,1%.

Так, объём бизнес-кредитов, выданных банками транспортному сектору, на 1 апреля 2026 года составлял 1,970 миллиарда манатов, а на 1 мая прошлого года — 1,475 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 мая 2026 года общий кредитный портфель банков в Азербайджане составил 30,609 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля доля бизнес-кредитов составила 53,3% (16,313 миллиарда манатов), потребительских кредитов — 31,5% (9,629 миллиарда манатов), ипотечных кредитов — 15,2% (4,667 миллиарда манатов).