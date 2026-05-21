Инвестиции в молодежь - это вклад в долгосрочную стабильность, инновации и устойчивое развитие - Фарид Гаибов

БАКУ/ Trend/ - Инвестиции в молодежь - это вклад в долгосрочную стабильность, инновации и устойчивое развитие.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов на мероприятии "Круглый стол детей и молодежи" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Он отметил, что нынешняя дискуссия посвящена не только урбанистическому развитию, но и людям, инклюзивности, устойчивости и ответственности, а также формированию человекоцентричных городов: "Наша цель - формировать устойчивые, справедливые и человекоцентричные города, а главное - обеспечить, чтобы голоса детей и молодежи были полностью отражены в этом процессе.

Партнерство, реализованное в последние месяцы в рамках “Азербайджанской урбанистической кампании”, сыграло важную роль в расширении участия молодежи, инклюзивном диалоге и формировании устойчивого урбанистического будущего.

Невозможно обсуждать будущее городов без участия поколения, которое их унаследует и будет менять. Это необходимо для продвижения “Новой программы развития городов” и Целей устойчивого развития. В Азербайджане молодежь составляет около 22,5% населения, и мы понимаем, что инвестиции в молодежь - это инвестиции в долгосрочную стабильность, инновации и устойчивое развитие".

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.