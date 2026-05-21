В Кыргызстане массовая оценка охватила около 440 тысяч объектов недвижимости

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане в рамках проекта по массовой оценке недвижимости были охвачены около 440 тысяч объектов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам при Кабинете министров Кыргызстана Азамат Карыпов в ходе выступления на панельной дискуссии на тему "Справедливое налогообложение как фактор устойчивого городского развития" в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в рамках проекта была проведена массовая кадастровая оценка квартир, жилых домов, земельных участков, коммерческих, производственных и социальных объектов.

"По результатам оценки было охвачено 440 тысяч объектов недвижимости. Наибольшую долю составили квартиры и жилые дома", — сказал он. Карыпов отметил, что в ходе проекта также проводилась оценка крупных коммерческих объектов, включая торговые и ритейл-центры. Он подчеркнул, что для анализа недвижимости и территорий активно используются современные информационные системы и тепловые карты, отображающие распределение жилых объектов в Бишкеке и Оше.

"Особое значение имеет интеграция кадастровых данных, пространственной информации и цифровых решений для поддержки городского планирования и достижения целей устойчивого развития", — отметил Карыпов. По его словам, международное сотрудничество и обмен опытом в рамках подобных форумов будут способствовать развитию современных систем управления территориями и устойчивой урбанизации.

В ходе дискуссии также было отмечено, что будущее сферы недвижимости связано не только с реестрами и картами, но и с большими данными, геоаналитикой, цифровыми моделями территорий и искусственным интеллектом.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.