БАКУ /Trend/ - Налоги на недвижимость являются основой устойчивого развития муниципалитетов и финансирования городской инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявила представитель российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ирина Илина в ходе панельной дискуссии на тему "Справедливое налогообложение как фактор устойчивого городского развития" в рамках Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

По ее словам, система налогообложения недвижимости напрямую влияет на качество городской среды и уровень социального равенства. "Если налог взимается по единой ставке независимо от качества и расположения жилья, это может приводить к серьезным социальным проблемам", — отметила Илина.

Она подчеркнула, что налоги на имущество являются одним из ключевых источников доходов муниципалитетов, позволяя развивать города и населенные пункты.

"Без налогов невозможно строить дороги, школы, университеты, больницы и другие объекты инфраструктуры. Это средства, которые обеспечивают существование общественных благ", — сказала представитель ВШЭ. Илина привела пример российской системы налогообложения недвижимости, отметив, что в стране действует многоуровневая налоговая модель, при которой налоги на имущество относятся к категории местных налогов.

По ее словам, в России в систему имущественного налогообложения входят земельный налог, налог на имущество физических лиц и налог на имущество организаций. Она также сообщила, что налоговое законодательство России постоянно совершенствуется, а размер налоговой ставки зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости.

"Кадастровая стоимость объектов недвижимости в соответствии с законодательством пересматривается раз в четыре года, а в крупнейших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, — раз в два года", — добавила Илина.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.