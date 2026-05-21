Устойчивые города должны обеспечивать безопасность и благополучие детей - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний диалог — это важная возможность задуматься о среде, в которой дети растут, учатся и развиваются, и обсудить, как мы можем лучше обеспечить их безопасность, благополучие и равные возможности.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова на мероприятии «Круглый стол детей и молодежи» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Она отметила, что данное обсуждение имеет особое значение с точки зрения содействия содержательному участию детей и молодежи в процессах принятия решений и их реализации, которые напрямую влияют на их жизнь.

По ее мнению, устойчивые города определяются не только современной инфраструктурой, но и жизненной средой, обеспечивающей благополучие человека, социальную справедливость и безопасность:

"Сегодня понятие "дом" имеет более широкий смысл, чем просто физическое жилое пространство. Для ребёнка дом — это безопасная и поддерживающая среда развития, доступ к образованию и услугам по уходу, возможности для игр и социального общения, а также чувство принадлежности. В то же время дом — это семья: первая социальная среда, где ребенок чувствует, что его слышат, защищают, уважают и ценят".

Б. Мурадова добавила, что в этой связи при планировании адекватного жилья и ориентированной на детей городской среды следует сохранять в фокусе внимания ряд приоритетов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.