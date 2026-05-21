Продвижение многостороннего диалога необходимо для процветания муниципалитетов - ANMCV

БАКУ /Trend/ - Продвижение многостороннего диалога необходимо для обеспечения стабильности, общего процветания и долгосрочных решений для наших муниципалитетов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Национальной ассоциации муниципалитетов Кабо-Верде (ANMCV) Фабио Виейра в ходе мероприятие на тему "Помимо внешнего финансирования: могут ли города наращивать собственные доходы, одновременно предлагая решения жилищных проблем?" в рамках WUF13 В Баку.

"В период, когда мы наблюдаем растущую турбулентность в глобальной геополитике, отмеченную конфликтами, стратегическим соперничеством и фрагментацией, угрожающей традиционным механизмам сотрудничества, становится ещё более очевидной необходимость более прочного и более ответственного международного сотрудничества",- сказал он.

Виейра отметил, что страны, особенно наиболее уязвимые, не могут справиться с вызовами, которые по своей природе являются глобальными: от изменения климата до энергетической безопасности, от человеческой мобильности до финансирования развития.

По его словам, укрепление альянсов, углубление партнёрств и продвижение многостороннего диалога — это не просто желательно, это необходимое условие для обеспечения стабильности, общего процветания и долгосрочных решений для наших муниципалитетов.

"Муниципалитеты мира, и особенно африканские муниципалитеты, сталкиваются с двойным требованием: финансировать своё развитие и обеспечивать достойное жильё для быстро растущего населения. Полагаясь исключительно на внешнее финансирование, уже недостаточно. Необходимо укреплять местную автономию, диверсифицировать источники доходов и создавать инновационные механизмы, которые позволят муниципалитетам инвестировать устойчиво",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.