Азербайджан - ключевой хаб для расширения шведского бизнеса на Кавказ и в Центральную Азию - исполнительный директор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Существует значительный потенциал для того, чтобы Азербайджан выступал не только как внутренний рынок, но и как основной региональный хаб для расширения шведского бизнеса на Кавказ и в Центральную Азию.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Торговой палаты Швеция-Азербайджан Эмиль Мирзаев.

Он отметил, что на данном этапе сотрудничество между шведским и азербайджанским бизнесом все больше формируется через прямое и постоянное взаимодействие со шведской деловой средой.

"Как Палата мы активно участвуем в бизнес-сетях, отраслевых платформах и профессиональных сообществах по всей Швеции, где представляем Азербайджан не только как рынок, но и как стратегического партнера, находящегося на пересечении Европы и более широких региональных маршрутов роста. Такое практическое взаимодействие привело к росту реального интереса со стороны шведских и в целом скандинавских компаний. В последние годы мы наблюдаем переход от общего ознакомления к более структурированному диалогу, включая ранние обсуждения проектов и отраслевое сотрудничество, особенно в таких сферах, как устойчивая энергетика, инфраструктура, экологические технологии и промышленные решения.

В то же время компании подходят к выходу на рынок осторожно и системно, с акцентом на долгосрочную стабильность, прозрачность и предсказуемые условия работы. Это естественная и необходимая часть выхода на развивающийся, но перспективный рынок. В этом контексте роль Палаты становится все более важной — не только как платформы для налаживания контактов, но и как посредника в формировании доверия, структуры и обоснованных решений", - отметил исполнительный директор.

Он отметил, что, хотя ряд шведских компаний уже работает в Азербайджане, в некоторых случаях их деятельность осуществляется через региональные структуры или партнеров, базирующихся за пределами страны.

"Это отражает текущий этап развития рынка. В то же время мы видим очевидный потенциал для дальнейшей локализации, включая более широкое присутствие компаний непосредственно в стране, более прямое взаимодействие и более глубокую интеграцию в местную деловую среду. Параллельно наш текущий диалог с заинтересованными сторонами в Азербайджане выявил еще один важный аспект — необходимость дальнейшего развития местной инфраструктуры сервисной и технической поддержки, особенно в секторах, связанных с высокотехнологичным оборудованием и промышленными решениями.

Хотя на рынок уже поставляются продукция и технологии, растет спрос на локализованные послепродажные услуги, возможности технического обслуживания и наличие инженерной экспертизы на месте. Укрепление этого компонента существенно повысило бы операционную эффективность и долгосрочную устойчивость проектов. Кроме того, исходя из нашего практического опыта работы с компаниями с обеих сторон, мы видим, что последовательность, прозрачность и высокий уровень деловой культуры играют ключевую роль в формировании устойчивых партнерств. Построение доверия требует согласованности между заявленными намерениями и фактической реализацией, и именно здесь структурированный диалог и посреднические механизмы остаются крайне важными", - сказал Мирзаев.

Исполнительный директор отметил, что в перспективе Палата видит наибольший потенциал роста в секторах, связанных с "зеленым" переходом, умной инфраструктурой и управлением ресурсами.

"В то же время развивающаяся роль Азербайджана в региональной связанности — включая транспортные и логистические маршруты, соединяющие Европу и Азию — создает дополнительные возможности, где шведский и скандинавский опыт может быть применен на значимой и долгосрочной основе. В целом наш фокус заключается не только в выявлении перспективных секторов, но и в формировании прочной и устойчивой основы долгосрочного экономического сотрудничества между шведским, скандинавским и азербайджанским бизнесом", - добавил он.

Мирзаев также сообщил, что Палата в настоящее время содействует ряду конкретных инициатив и структурированных обсуждений между шведскими, скандинавскими и азербайджанскими заинтересованными сторонами в различных секторах.

"На данный момент мы ведем активный диалог с несколькими компаниями — включая три, которые рассматривают выход на азербайджанский рынок, — а также с научно-ориентированным учреждением, заинтересованным в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Эти обсуждения направлены на структурирование выхода на рынок, формирование долгосрочных партнерств и обеспечение соответствия международным и европейским бизнес-стандартам. Этот процесс является комплексным и требует тщательной координации, особенно в вопросах правовой базы, комплаенса и операционной организации.

Параллельно мы работаем и с компаниями, которые уже присутствуют в Азербайджане, но осуществляют деятельность через региональные структуры за пределами страны. В этом контексте мы видим дополнительный потенциал в укреплении их локального присутствия, включая развитие более локализованных моделей дистрибуции и более глубокой интеграции в внутренний рынок. Хотя многие из этих инициатив все еще находятся в стадии активной проработки и пока не могут быть раскрыты публично, они отражают растущий и все более структурированный портфель сотрудничества", - отметил исполнительный директор.

Он отметил, что Палата также поддерживает азербайджанские компании в выходе на шведский рынок.

"В одном из недавних случаев мы предоставили комплексное консультирование и документальную поддержку азербайджанской компании, выходящей в новый для нее сектор в Швеции. Это было частью нашей более широкой миссии по укреплению двусторонних экономических связей — без прямой коммерческой цели, но с акцентом на долгосрочное позиционирование и представительство.

Наша роль не ограничивается установлением контактов — мы все больше позиционируем Палату как координационную платформу, которая помогает согласовывать ожидания, структурировать сотрудничество и сопровождать компании на всех этапах выхода на новый рынок и работы на нем. В целом проекты, в которых мы сейчас участвуем, отражают переход к более конкретному, структурированному и долгосрочному деловому взаимодействию между Швецией, более широким скандинавским регионом и Азербайджаном", — сказал Мирзаев.

Он отметил, что вопрос приоритетных отраслей тесно связан с разнообразием самих компаний, поскольку шведский и скандинавский бизнес подходят к международной экспансии с различными моделями, масштабами и стратегическими целями.

"Некоторые компании являются крупными промышленными игроками с долгосрочным инвестиционным горизонтом, тогда как другие работают через региональные структуры или представляют более крупные международные группы. Существуют также высокоспециализированные компании, включая предприятия в сфере медицинских технологий и передового инжиниринга, которые требуют более индивидуального и структурированного подхода к выходу на рынок.

По нашему опыту, интерес охватывает несколько ключевых секторов, включая устойчивую энергетику, инфраструктуру, экологические технологии, здравоохранение и решения для “умных” городов. Однако не менее важным, чем сами отрасли, является формат взаимодействия. Некоторые компании стремятся к локальным партнерствам, другие рассматривают открытие представительств, а третьи предпочитают поэтапные проектные стратегии до принятия решения о долгосрочном присутствии. На практике долгосрочное сотрудничество и инвестиции часто начинаются с небольших проектов. Эти первоначальные шаги играют ключевую роль в формировании доверия, тестировании рынка и создании основы для более масштабных и стратегических инициатив в будущем", - пояснил он.

Мирзаев отметил, что определяющей характеристикой шведской промышленности является сильный акцент на качество, инновации и долгосрочную устойчивость.

"Это характерно для различных секторов — от здравоохранения и строительных материалов до экологических решений и транспортных систем. Хотя такие решения могут требовать более высоких первоначальных инвестиций, все больше признается их долгосрочная ценность с точки зрения долговечности, эффективности и жизненного цикла. В то же время важно подчеркнуть, что успешный выход на рынок зависит не только от отраслей, но и от структуры, уровня доверия и управления рисками. Ключевым приоритетом является снижение рисков входа и создание условий, при которых компании чувствуют уверенность в возможности инвестировать и расширять деятельность.

В рамках текущего диалога с компаниями мы постоянно видим высокий интерес к детальным вопросам, связанным с правовой базой, операционной структурой и долгосрочной предсказуемостью. Компании оценивают не только возможности, но и внимательно анализируют, насколько организован рынок и насколько надежно они могут в нем работать. Именно поэтому речь идет не просто о выходе на рынок, а о структурированном, хорошо подготовленном и устойчивом присутствии. В этом контексте мы видим значительный потенциал в дальнейшем укреплении структурированных механизмов поддержки инвесторов, снижении неопределенности и создании условий, при которых компании смогут постепенно наращивать уверенность — переходя от пилотных проектов к долгосрочным инвестициям", - отметил исполнительный директор.

Параллельно, как отметил Мирзаев, Палата также видит значительный потенциал для расширения сотрудничества в сфере исследований и инноваций.

"Азербайджан, наряду с более широким регионом — включая Кавказ и Центральную Азию — представляет собой динамичное и растущее пространство для сотрудничества, которое вызывает все больший интерес у европейских и скандинавских партнеров. Мы считаем, что существует значительный потенциал для того, чтобы Азербайджан выступал не только как внутренний рынок, но и как основной региональный центр для расширения в страны Кавказа и Центральной Азии. Его географическое положение и уровень экономической связанности создают возможности для компаний формировать присутствие, позволяющее обслуживать несколько рынков с одной стратегической точки.

С нашей точки зрения, приоритет заключается не только в отдельных отраслях, но и в создании правильных структур, партнерств и долгосрочных рамок, которые позволят шведским и скандинавским компаниям работать эффективно, устойчиво и с региональным охватом", - пояснил он.

Он также рассказал о планируемых совместных мероприятиях между шведским и азербайджанским бизнесом.

"На данном этапе мы активно работаем над рядом инициатив, направленных на укрепление делового взаимодействия между Швецией и Азербайджаном. Наш фокус в первую очередь направлен на развитие практических и ориентированных на результат форматов, прежде всего B2B-встреч и целевых бизнес-диалогов, которые мы считаем наиболее эффективным инструментом для формирования устойчивых партнерств. В настоящее время мы ведем постоянные переговоры с различными бизнес-платформами, сетями и партнерами по организации бизнес-форумов, визитов делегаций и отраслевых мероприятий. Хотя многие из этих инициатив все еще находятся на стадии подготовки, уже наблюдается четкая динамика и растущий интерес с обеих сторон.

Наш подход заключается в том, чтобы такие мероприятия были не просто формальными событиями, а структурированными платформами, которые приводят к реальным бизнес-результатам — включая партнерства, обсуждение проектов и долгосрочное сотрудничество", — добавил Мирзаев.

Исполнительный директор отметил, что, по оценке Палаты, 2026 год станет важным этапом дальнейшего расширения этих усилий с акцентом на более последовательное и структурированное взаимодействие между шведскими, скандинавскими и азербайджанскими компаниями.

"На 2026 год наш стратегический фокус направлен на дальнейшее развитие практичной и надежной платформы делового сотрудничества между Швецией, более широким скандинавским регионом и Азербайджаном. Один из ключевых приоритетов — расширение сети Палаты за счет привлечения компаний, действительно заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Это включает не только шведский бизнес, но и компании со всего скандинавского региона, а также партнеров в Азербайджане, готовых работать в более структурированной и соответствующей международным стандартам среде. Одновременно мы уделяем особое внимание развитию форматов, которые приводят к реальному взаимодействию — прежде всего B2B-встреч, отраслевых диалогов и целевых мероприятий, которые со временем могут перерастать в конкретные проекты. Наша цель — обеспечить, чтобы эти платформы были не только формальными, но и эффективными с точки зрения формирования значимых деловых связей", - сказал он.

Мирзаев отметил, что еще одним важным направлением является поддержка компаний на всех этапах выхода на рынок и расширения деятельности.

"Это включает помощь в выстраивании структуры, согласовании ожиданий и снижении неопределенности — все это является ключевыми факторами для формирования долгосрочного сотрудничества. По нашему опыту, привлечение инвестиций напрямую связано с доверием. Устойчивое деловое взаимодействие не возникает мгновенно — оно формируется поэтапно, часто начинаясь с небольших инициатив и постепенно перерастая в более крупные и стабильные партнерства. В этом контексте мы видим свою роль в содействии формированию более структурированной и прозрачной среды, в которой компании могут постепенно наращивать уверенность и принимать обоснованные решения", - подчеркнул исполнительный директор.

Он добавил, что Азербайджан следует рассматривать не только как национальный рынок, но и как часть более широкого регионального контекста — включая Кавказ и Центральную Азию, что открывает дополнительные возможности для компаний, применяющих долгосрочный и структурированный подход.

"В целом наша цель заключается в дальнейшем развитии Палаты как практичной и надежной платформы, которая способствует реальному деловому взаимодействию, укрепляет доверие между партнерами и обеспечивает устойчивое и долгосрочное развитие экономических отношений между Швецией, скандинавским регионом и Азербайджаном", - заключил он.