ЦБА стал членом Международной сети по финансовому образованию ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает расширять международное сотрудничество в направлении повышения финансовой грамотности в целях поддержки социального развития и расширения финансовой доступности. Следующей инициативой в этом контексте стало вступление ЦБА в Международную сеть по финансовому образованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что в рамках данного членства Центральный банк получил право участвовать в рабочих группах сети по темам "Стандарты финансовой грамотности: внедрение и оценка", "Цифровая финансовая грамотность" и "Финансовая грамотность и устойчивое финансирование", принимать непосредственное участие в процессе разработки политических документов, подготавливаемых на международном уровне, а также иметь доступ к базе данных действующих политических документов. Таким образом, Центральный банк сможет регулярно знакомиться с передовыми практиками и подходами.

Было подчеркнуто, что вышеизложенное будет способствовать реализации Центральным банком программ повышения финансовой грамотности в соответствии с международными стандартами, обеспечению доступности информации и расширению финансовой доступности в целом.

Следует отметить, что Международная сеть по финансовому образованию ОЭСР является платформой, способствующей сотрудничеству регуляторов и других участников по вопросам финансового образования в мире. Эта сеть собирает сопоставимые на международном уровне данные, проводит анализ политики и разрабатывает инструменты политики.

