Молодежь играет ключевую роль в укреплении связей между обществами — посол ЕС

ГЯНДЖА /Trend/ - Молодежь играет ключевую роль в укреплении связей между обществами.

Как сообщает Trend, об этом заявила посол Евросоюза в Азербайджане Марияна Куюнджич на «Молодежном конкурсе ЕС», проходящем в Гяндже в рамках мероприятия «Европейский городок-2026».

Она отметила, что конкурс вдохновляет молодежь узнавать больше о Европе, ее ценностях и государствах-членах ЕС.

«Мы традиционно организуем летние школы для молодежи в различных регионах Азербайджана. Последняя летняя школа прошла в Исмаиллы», — сказала М. Куюнджич.

Она добавила, что молодежь приглашается на образовательную выставку, которая пройдет в Баку 10–11 октября.

По словам посла, подобные мероприятия и совместная деятельность служат укреплению мостов между обществами.

М. Куюнджич также сообщила, что в этом году отмечается 30-летие партнерства ЕС и Азербайджана.

«С 1996 года по сегодняшний день были реализованы сотни проектов в сферах сельского хозяйства, развития бизнеса, здравоохранения, окружающей среды и других областях. Тысячи студентов получили образование в Европе в рамках программы Erasmus+», — отметила посол.

Она напомнила, что в 2016 году город Гянджа был выбран Европейской молодежной столицей, и в том же году в городе был организован «Европейский городок».

Посол выразила благодарность молодым людям, принявшим участие в организации мероприятия в качестве волонтеров, и заявила, что «Европейский городок» вновь пройдет в Гяндже.

Отметим, что флагманское мероприятие ЕС «Европейский городок-2026» состоится в Гяндже 6 июня.

Мероприятие, посвященное теме «ЕС-Азербайджан: 30 лет партнерства», организуется представительством Евросоюза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами государств-членов ЕС и при поддержке ИВ города Гянджа.

Официальное открытие мероприятия состоится 6 июня с участием послов ЕС и государств-членов в Азербайджане. Перед открытием в парке Гейдара Алиева пройдет акция по посадке деревьев.

В рамках программы для детей будут организованы аквагрим, кукольные спектакли, настольные игры, а также викторины, мини-соревнования и музыкальные и танцевальные программы.

Наряду с представительством ЕС, в мероприятии примут участие представители Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Испании и Швеции.