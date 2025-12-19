Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, повышении авторитета на международной арене и улучшении благосостояния народа.

С большим удовлетворением хотел бы отметить, что туркмено-азербайджанские отношения, основанные на прочных принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, в последнее время получили новый импульс. Эти отношения отличаются высоким уровнем взаимного доверия и открытости, что служит прочной основой для их дальнейшего успешного развития.

Пользуясь этой приятной возможностью, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, дальнейшего прогресса и процветания".