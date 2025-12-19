Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 19 декабря 2025 15:09 (UTC +04:00)
Фото: Акорда

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

В интересах страны Вы достойно оправдываете ожидания своего народа и великого мудрого Отца.

Благодаря Вашей дальновидной политике международный престиж Азербайджана возрос и в регионе сформировался новый этап мира и взаимного доверия.

Желаю Вашей стране дальнейшего процветания и новых достижений.

Я особенно ценю сложившееся между нами уважение. Всегда с теплотой вспоминаю все наши встречи и беседы, которые проходили в духе дружбы и уважения.

По этому знаменательному случаю, дорогой Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, удачи в Ваших благородных начинаниях, а также процветания и дальнейших успехов братскому народу Азербайджана".

