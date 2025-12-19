Грузовой состав с азербайджанским бензином прибыл в Армению - армянский министр

БАКУ /Trend/ - Грузовой состав - 22 вагона с 1300 тоннами азербайджанского бензина марки «А95» - прибыл в Армению по железной дороге по маршруту Азербайджан-Грузия-Армения.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написал министр экономики Армении Геворк Папоян на своей странице в Facebook.

«Это не только первая торгово-экономическая сделка между Арменией и Азербайджаном после установления мира (Вашингтонские договоренности от 8 августа – ред.), но и первая подобная сделка между двумя государствами со времени обретения ими независимости в целом», — отметил Папоян.

Напомним, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила в Армению первую партию нефти местного производства.

