В Азербайджане вносятся изменения в список объектов, строительство которых не требует разрешения

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, разрешения не требуются для строительства одноэтажных вспомогательных зданий высотой не более 5 метров и площадью 100 квадратных метров, а также объектов, связанных с сельскохозяйственной, лесной и рыболовной деятельностью на находящихся в частной собственности, аренде или использовании земельных участках.

В проекте закона предлагается исключить из указанного списка строительство объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Кроме того, разрешений не потребуется для строительства следующих сооружений на находящихся в частной собственности, аренде или использовании земельных участках:

колодцы объемом не более 60 кубических метров и глубиной не более 5 метров на находящихся в частной собственности земельных участках (за исключением построенных на сельскохозяйственных землях);

временные сооружения вместимостью до 100 человек (за исключением построенных на сельскохозяйственных землях);

теплицы максимальной высотой 3 метра и площадью 300 квадратных метров (за исключением построенных на сельскохозяйственных землях).

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.

