В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Главный редактор и генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С Днем рождения!

Примите самые искренние и теплые пожелания!

Крепкого здоровья, счастья, удачи и легкой реализации всего задуманного.

Сердечно благодарим Вас за дружбу.

В этот особенный юбилейный для Комсомолки год оставайтесь с нами!".

***

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои искренние поздравления с днем рождения.

Ваша политическая карьера – путь лидера, смело идущего вперед, демонстрирующего пример принципиальности, решительности и ответственности за судьбу своей страны, вдохновляющего своей энергией единомышленников и сторонников.

Благодаря Вашему многолетнему самоотверженному труду Азербайджан добился впечатляющих результатов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и повышении авторитета на международной арене.

С признательностью отмечаю Ваше постоянное внимание к вопросам расширения российско-азербайджанского парламентского диалога. С особой теплотой вспоминаю свой визит в Баку в марте 2025 года. Ценю Ваше доброе ко мне отношение.

Желаю крепкого здоровья, больших успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного азербайджанского народа.

Примите уверения в моем весьма высоком уважении", - говорится в письме.

***

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно идет по пути масштабных преобразований, направленных на развитие национальной экономики и социальной сферы, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета на международной арене.

Хотел бы особо отметить Ваше постоянное внимание к укреплению российско-азербайджанских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты, расширяются межрегиональные связи и деловые контакты.

Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С теплотой вспоминаю беседы с Вами, которые всегда проходят в откровенной и доверительной атмосфере. Буду рад возможности продолжить наше конструктивное общение.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в письме.

***

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Гасан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

Для меня большая честь выразить Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим решительным и дальновидным руководством, как Лидера, который Победой, завоеванной в Карабахе, продемонстрировал всему миру мощь современной Азербайджанской государственности, стал источником гордости тюркского мира, азербайджанский народ положил конец 30-летней оккупации. Этой исторической Победой он завершил путь государственности, основа которого была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Это грандиозное достижение, став важным поворотным моментом в нашей национальной истории, также оставило неизгладимый след в общей памяти тюркского мира и является ярким проявлением единства народа, политической воли и государственной решимости.

В этот знаменательный день хотел бы поздравить Вас от имени Парламентской ассамблеи тюркских государств и отметить, что летопись Победы, написанная под Вашим руководством, внесла значительный вклад в укрепление духовной солидарности в тюркском мире, более тесное сплочение вокруг общих ценностей и уверенное совместное продвижение в будущее. Сегодня тюркский мир относится к Вашему лидерству и заслугам с глубоким уважением и благодарностью.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо устойчивого развития Азербайджанской Республики и нашего народа", - говорится в письме.

***

Руководитель действующих в США Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку и Азербайджанского центра Ирада Ахундова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

От имени азербайджанцев, проживающих в городе Хьюстон штата Техас США, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Благодаря Вам Азербайджан сегодня известен в мире как авторитетное государство, отстаивающее свои права и объединяющее свой народ.

Независимо от места проживания, мы гордимся тем, что являемся частью этих достижений.

Под Вашим руководством Азербайджан за последние пять лет написал одну из самых ярких страниц своей истории. Одержанная нами пять лет назад Победа – это не только военная победа, но и реализация мечты о справедливости, которая много лет жила в наших сердцах. Объявление 2025 года «Годом Конституции и Суверенитета» является моральным продолжением этой Победы, еще одним показателем решимости и воли нашего государства. Словно свет, исходящий от этой Победы, еще больше укрепляет основы нашей государственности, в сердце каждого азербайджанца звучит голос нашего суверенитета. Мы отмечаем этот год не только как дату в календаре, он в наших сердцах, в наших воспоминаниях, в нашей любви к своему государству. Несмотря на расстояние между нами и Родиной, мы, азербайджанцы, живущие в разных уголках мира, черпаем силы в Вашей решительной политике. Каждое Ваше выступление, каждый Ваш шаг – это источник энтузиазма и вдохновения для нас. Поддерживая Вас, мы выражаем свою веру не только в лидера, но и в величие, силу и будущее нашей Родины.

Мы также поздравляем Вас с наступающим 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаем в 2026 году Вам и нашей стране еще больших побед, нашему народу - процветания", - говорится в письме.

