В Азербайджане нарушители правил паспортизации энергоэффективности зданий будут штрафоваться

БАКУ /Trend/ - Лица, не выполняющие обязательства по паспортизации энергоэффективности зданий, будут штрафоваться.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с законом «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица — от 1000 до 1500 манатов, юридические лица — от 2500 до 3000 манатов за невыполнение обязательств по паспортизации энергоэффективности зданий.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

