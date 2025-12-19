В Азербайджане ужесточаются наказания за умышленную порчу культурных ценностей

БАКУ /Trend/ - Ужесточаются наказания за умышленное повреждение или уничтожение культурных ценностей.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, умышленное повреждение движимых или недвижимых культурных ценностей, охраняемых государством, совершенное путем причинения значительного ущерба («значительный ущерб» означает сумму, превышающую три тысячи манатов), будет наказываться штрафом в размере до двукратной суммы причиненного ущерба, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Умышленное уничтожение движимых культурных ценностей, охраняемых государством, будет наказываться штрафом в размере до трехкратной суммы причиненного ущерба, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Умышленное уничтожение недвижимых культурных ценностей, охраняемых государством, наказывается штрафом в размере от трех до пятикратной суммы ущерба, причиненного в результате преступления, или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если вышеупомянутые деяния совершаются неоднократно, должностным лицом, использующим свое служебное положение, группой лиц, организованной преступной группировкой или преступным объединением (организацией), или на почве национальной, расовой или религиозной вражды, религиозного фанатизма, они наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Понятие «культурные ценности, охраняемые государством» означает культурные ценности, включенные в перечень культурных ценностей, охраняемых в соответствии с законом «О культуре». Кроме того, это также объекты, в отношении которых было принято решение об определении как культурных ценностей до их включения в этот список или отказа во включении в этот список.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

