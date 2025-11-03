Заседание комиссии по охране и эффективному использованию водных ресурсов Каспия пройдет в конце ноября

БАКУ /Trend/ - Комиссия по охране и эффективному использованию водных ресурсов Каспийского моря, созданная в соответствии с соглашением «Об охране и эффективном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря», подписанным 29 сентября 2014 года, начнет свою работу в конце ноября этого года.

Об этом сказал Trend директор юридического лица публичного права «Центр рыболовства и аквакультуры» министерства сельского хозяйства Азербайджана Джейхун Алиев.

Он сообщил, что в этом году заседание комиссии состоится в городе Ашхабад.

«Комиссия собирается раз в год и определяет общую квоту вылова рыбы в море. В работе комиссии примут участие представители уполномоченных органов пяти прикаспийских государств. Мы также войдем в состав этой комиссии в этом году. В предыдущие годы мы ссылались на исследования Российской Федерации», - сказал Д.Алиев.

