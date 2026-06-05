Сахиба Гафарова рассказала об итогах участия в Глобальной конференции женщин-парламентариев в Белграде

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента рассказала об итогах своей рабочей поездки в Сербию, состоявшейся 1–3 июня.

Как передает Trend, целью визита было участие в Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза, которая прошла 2 июня в Белграде под девизом «Прогресс на пути к паритету: преодоление барьеров, создаваемых гендерными стереотипами и негативными социальными нормами

По словам спикера, в своем выступлении она подробно проинформировала участников конференции о государственной политике Азербайджана в отношении женщин, а также о мерах, направленных на расширение их представительства во всех сферах общественной жизни.

Спикер также довела до сведения факты о представленности женщин в Милли Меджлисе и участии женщин-депутатов в деятельности парламента.

Особо она отметила роль распоряжений, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, национальных планов действий и государственных программ в развитии механизмов поддержки женщин и укреплении принципов гендерного равенства.

«В своём выступлении я отметила, наряду с другими вопросами, что достижение реального гендерного равенства зависит не только от совершенствования законодательства. Должны произойти глубокие и коренные изменения в общественном сознании. А самой большой проблемой на пути достижения правового равенства являются гендерные стереотипы и негативные социальные нормы, ограничивающие возможности женщин».

С.Гафарова подчеркнула, что депутаты Милли Меджлиса, входившие в состав делегации, приняли активное участие в мероприятиях, проведённых в рамках конференции.

Она отметила, что в рамках поездки провела в общей сложности 9 встреч — с президентами Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также с новоизбранным генеральным секретарём Межпарламентского союза, вице-президентом, членом Исполнительного комитета и председателем Бюро Форума женщин-парламентариев, а также со спикерами парламентов Сербии и Зимбабве, заместителями председателей парламентов Марокко и Мавритании:

«На встречах были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках международных парламентских организаций, а также двустороннего взаимодействия между законодательными органами. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес».

Она также сообщила, что во время визита делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде, где была глубоко почтена светлая память Великого лидера.