Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11.

Как сообщает Trend, гостьи встретились с детьми и вручили им подарки.

В общеобразовательной школе они ознакомились с деятельностью арт-студии «Гурма». Здесь демонстрируются ковры, картины и швейные изделия, изготовленные детьми, нуждающимися в особой заботе.

В школе также была организована развлекательная программа. Дети подарили гостьям свои поделки.